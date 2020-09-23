Американский актер заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

Юля Ухина Люди 17:47, 23.09.2020 Обновлено: 17:49, 23.09.2020

Американский актер Эдриан Броуди заявил, что якобы стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

Такой информацией артист поделился на личной странице в Instagram. По словам Броуди, недавно он получил свой "первый укол" и чувствует себя немного странно.

"Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я принял участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Их проводили тут, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свой первый укол вчера в 16:00 и хотел сообщить вам, что это совершенно безопасно", – написал актер.

Эдриан Броуди заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса (Instagram Эдриана Броуди)

Также после того, как Эдриан заговорил о побочных эффектах вакцины – он перешел на русский язык в своей публикации.

"Я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)", – заявил он.

Эдриан Броуди (Instagram Эдриана Броуди)

Отметим, что многие пользователи почитали публикацию Броуди – шуткой. После чего также принялись оставлять забавные комментарии под постом.

"Приятно знать, что я не единственный человек, с которым это произошло!", "Это шутка или правда?", "Боже мой, побочные эффекты очевидны – он стал русским", "На секунду я подумала, что ты серьезно. Слава богу, что нет", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер, звезда фильма "Стражи Галактики" Майкл Рукер рассказал, как победил коронавирус без лекарств.

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