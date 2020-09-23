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Американский актер заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,0 т.
Эдриан Броуди заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Источник: belcanto.ru

Американский актер Эдриан Броуди заявил, что якобы стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

Такой информацией артист поделился на личной странице в Instagram. По словам Броуди, недавно он получил свой "первый укол" и чувствует себя немного странно.

"Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я принял участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Их проводили тут, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свой первый укол вчера в 16:00 и хотел сообщить вам, что это совершенно безопасно", – написал актер.

Эдриан Броуди заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса (Instagram Эдриана Броуди)

Также после того, как Эдриан заговорил о побочных эффектах вакцины – он перешел на русский язык в своей публикации.

"Я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)", – заявил он.

Эдриан Броуди (Instagram Эдриана Броуди)

Отметим, что многие пользователи почитали публикацию Броуди – шуткой. После чего также принялись оставлять забавные комментарии под постом.

"Приятно знать, что я не единственный человек, с которым это произошло!", "Это шутка или правда?", "Боже мой, побочные эффекты очевидны – он стал русским", "На секунду я подумала, что ты серьезно. Слава богу, что нет", – написали люди.

Американский актер заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса
Американский актер заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса
Американский актер заявил, что испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

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