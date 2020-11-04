Американские звезды пригрозили, что сбегут из США после победы Трампа на выборах: кто поддержал идею

Многие американские знаменитости на выборах президента США 2020 открыто поддержали Джо Байдена. А победа Дональда Трампа им кажется настоящей катастрофой.

В случае победы действующего президента, единственным выходом для звезд станет переезд в другую страну, пишет "Апостроф".

Поп-певец был активным участником кампании Джо Байдена и признался в интервью Variety, что он и его муж Джван Йосеф говорили о переезде из США, если Трамп победит на выборах 2020.

"Я всегда поддерживал Байдена. Я думаю, что он – единственный вариант, который у нас есть, и он великолепен, он всю жизнь был в политике. Это тот момент. Нам всем нужно собраться вместе и выбрать курс нашей страны, – сказал певец.– Мы живем сегодняшним днем, и у нас были планы покинуть США, но нет. Мы должны оставаться здесь, и мы должны бороться за свои права и то, во что мы верим".

Барабанщик Mötley Crüe – давний хейтер Дональда Трампа и его политического курса. В интервью газете The Big Issue рок-звезда заявил, что переедет в Европу, если президент останется на второй срок.

"Клянусь Богом, если это произойдет, я перееду в Великобританию. Я отсюда свалю. Я вернусь на родину, вернусь в Грецию и куплю дом на одном из островов, –сказал он.– Больше всего меня раздражает то, что я чувствую себя неловко. Я чувствую, что люди в Европе и во всем мире смотрят на Америку и думают: "Какого хрена вы там делаете? Прекратите голосовать за знаменитостей и найдите кого-нибудь настоящего, чтобы управлять страной".

71-летний певец также не скрывал презрения к действующему президенту и часто критиковал его в своих интервью, заявляя, что "Белый дом нуждается в экзорцизме".

"Если Трамп будет переизбран – чего он не будет; я предсказываю прямо сейчас, что он проиграет – если по какой-то случайности это случится, ищите меня в самолете, –сказал Спрингстин австралийским СМИ.– Я люблю Австралию. Всегда приятно там бывать. Люблю людей, люблю природу, прекрасное место для поездок на мотоцикле. Она очень близка моему сердцу".

Певец Джон Ледженд и его жена Крисси Тейген признались, что устали от руководства Трампа, и время от времени думают о миграции.

"Мы здесь родились и выросли, здесь все наши семьи. Было бы трудно уйти. Но я не знаю, что делать, когда у вас есть лидер, который пытается разрушить демократию, –сказал Леджен в интервью Cosmopolitan UK.– Нужно подумать о том, чтобы поехать куда-нибудь, где есть настоящая демократия, в которой уважаются верховенство закона и права человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в США прошли выборы президента. За этот пост в избирательной гонке вступили в битву действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.