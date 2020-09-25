Американские звезды посмеялись над российской вакциной от COVID-19

Американские звезды написали о том, что поучаствовали в испытаниях российской вакцины от коронавируса и запустили новый флешмоб в соцсети Twitter.

Как выяснилось, шуточные сообщения с одинаковым текстом знаменитости начали публиковать в соцсети с середины сентября. Отметим, что о "прививке" российской вакциной написали американские актеры Эдриан Броуди и Уильям Болдуин, а также телевизионный продюсер Дейв Спектор и писатель Александр Кэмпбелл.

"Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я принял участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Их проводили тут, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свой первый укол вчера в 16:00 и хотел сообщить вам, что это совершенно безопасно... Но я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)", – писал Броуди в своих соцсетях.

Эдриан Броуди (Instagram Эдриана Броуди)

Instagram Эдриана Броуди

"Мы не работали, поэтому решили поучаствовать в российских испытаниях вакцины от коронавируса, потому что они очень хорошо платят. Первый укол был сегодня, это совершенно безопасно... Но я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)", – заявил Уильям Болдуин.

В свою очередь Кэмпбелл отметил в своем Twitter-аккаунте министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока.

Александр Кемпбелл и Уильям Болдуин. коллаж

Twitter-аккаунт Уильяма Болдуина

Twitter-аккаунт Александра Кэмпбелла

Twitter-аккаунт Дейва Спектора

Также к флешмобу присоеденились многие пользователи Twitter. К слову, одна из юзеров написала, что вакцину от коронавируса следует сначала испытать на политиках.

"Если они выживут, то это означает, что вакцина безопасна. Если нет – страна в безопасности", – добавила она.

скриншот с соцсети Twitter

скриншот с соцсети Twitter

скриншот с соцсети Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Эдриан Броуди заявил, что якобы стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Поклонники с юмором отреагировали на публикацию артиста в его Instagram-аккаунте и оставили забавные комментарии под постом.