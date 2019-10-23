"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью

Популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус взбудоражила поклонников откровенными снимками без бюстгальтера.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в шортах и белой прозрачной майке, сквозь которую просматривались соски.

"Я становлюсь более простой с каждым днем", — написала Майли.

Майли Сайрус Фото из Instagram

Майли Сайрус в прозрачной майке Фото из Instagram

Майли Сайрус засветила соски Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду комплиментами

"Горячая", "Королева сосков", "Ты богиня", "Такая красивая", "Отличная грудь", — написали люди.

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Майли Сайрус в откровенном наряде Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.

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