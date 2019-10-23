"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью

Популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус взбудоражила поклонников откровенными снимками без бюстгальтера.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в шортах и белой прозрачной майке, сквозь которую просматривались соски.
"Я становлюсь более простой с каждым днем", — написала Майли.
Майли Сайрус
Фото из Instagram
Майли Сайрус в прозрачной майке
Фото из Instagram
Майли Сайрус засветила соски
Фото из Instagram
Отметим, что в комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду комплиментами
"Горячая", "Королева сосков", "Ты богиня", "Такая красивая", "Отличная грудь", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Майли Сайрус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Майли Сайрус оголила грудь
Фото из Instagram
Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Майли Сайрус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Майли Сайрус показала голую грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Майли Сайрус
Фото из Instagram
Майли Сайрус в откровенном наряде
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.
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