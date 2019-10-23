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23 октября • обновлено в 10:14
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"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью

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Популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус взбудоражила поклонников откровенными снимками без бюстгальтера.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в шортах и белой прозрачной майке, сквозь которую просматривались соски.

"Я становлюсь более простой с каждым днем", — написала Майли.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото из Instagram

Майли Сайрус в прозрачной майке

Майли Сайрус в прозрачной майке

Фото из Instagram

Майли Сайрус засветила соски

Майли Сайрус засветила соски

Фото из Instagram

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"Тина, убиваешь!" Кароль засветила голую грудь на горячем фото

Отметим, что в комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду комплиментами

"Горячая", "Королева сосков", "Ты богиня", "Такая красивая", "Отличная грудь", — написали люди.

"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью
"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью
"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью
"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью
"Королева сосков!" Американская певица завела сеть обнаженной грудью

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Майли Сайрус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Майли Сайрус оголила грудь

Майли Сайрус оголила грудь

Фото из Instagram

Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"

Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Майли Сайрус сексуально позирует на камеру

Майли Сайрус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"

Майли Сайрус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Майли Сайрус показала голую грудь

Майли Сайрус показала голую грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Майли Сайрус

Соблазнительная Майли Сайрус

Фото из Instagram

Майли Сайрус в откровенном наряде

Майли Сайрус в откровенном наряде

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.

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Персона
Майли Сайрус
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