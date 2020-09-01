Американская певица установила рекорд в Instagram по количеству подписчиков

Ольга Веркалец Люди 17:59, 1.09.2020 Обновлено: 18:12, 1.09.2020

Американская певица Ариана Гранде установила в социальной сети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, которая набрала 200 млн подписчиков.

Как сообщает издание Worldnewj, знаменитость сместила с этой позиции модель Кайли Дженнер и певицу Селену Гомес, в которых 193 и 190 млн подписчиков соответственно.

Количество подписчиков у певицы
Instagram Арианы Гранде

Среди мужчин рекордное количество подписчиков в Instagram имеет португальский футболист Криштиану Роналду, за жизнью которого следят 237 млн ​​человек.

Напомним, это не первая победа знаменитости за последнюю неделю. Так, Гранде в рамках музыкальной церемонии MTV VMA 2020 получила награду за лучшую коллаборацию (песня "Rain On Me") и за лучшее видео, сделанное дома (клип "Stuck with U").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южнокорейская кейпоп-группа BTS презентовала клип на песню "Dynamite", который побил рекорды на Youtube. За день ролик набрал 120 млн просмотров, а также получил 9,6 млн лайков

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