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Американская королева бурлеска засветила в сети пышную грудь

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Эпатажная американская модель, исполнительница в стиле бурлеска Дита фон Тиз засветила в сети пышную грудь.

На личной странице в Instagram экс-супруга скандального рокера Мэрилина Мэнсона поделилась снимком пикантной фотосессии 2006 года.

В кадре знаменитость показалась в приталенном вечернем платье с глубоким вырезом в области декольте. Наряд исполнительница примерила на голое тело.

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Пикантный снимок знаменитости собрал более 80 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых фолловеры традиционно восхитились внешностью и аппетитными формами неординарной звезды.

Читайте также OBOZREVATEL, как Дита фон Тиз прогулялась по Венеции в платье-вышиванке украинского дизайнера Виты Кин. На личной странице в соцсети знаменитость поблагодарила украинку за наряд.

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Персона
Дита фон Тиз
Место
США
Теги
соцсетиInstagram
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