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2 марта • обновлено в 00:34
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Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"

1.9т
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Американец Джамал Марселин из Нью-Йорка покорил сеть украинским языком на шоу "Голос Країни". Он отметил, что выучил язык, когда переехал в Бердичев.

К мужчине не развернулся никто из звездных тренеров (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"

Скриншот из видео

Новости
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос країни" покорила сеть
"Я преподаю английский язык, я волонтер корпуса мира. Когда я переехал в Украину я жил в Бердичиве и я брал уроки украинского языка", - сказал Джамал.

"Как хорошо выучил украинский! Человек несет добро и мир! Спасибо!", "Не устану повторять, какие молодцы люди, которые приезжают в чужую страну и учат ее родной язык", "Джамал, спасибо за украинский язык", "Очень красивый голос", "Жаль, он такой колоритный", - пишут в сети.

Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"
Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"
Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"
Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"
Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"

Мешканець Нью-Йорку Марселін Джамал приїхав до України з організацією "Корпус миру", щоб викладати англійську дітям. Він дуже любить свою роботу, але вважає музику своєю найголовнішою пристрастю. І сьогодні на #голоскраїни він планує позмагатися за екстра-місце в #КомандаПТПіNK. Як вважаєш, чи вдасться йому розвернути омріяне подвійне крісло? 🧐 #битваепохи

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Мария Дидык
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Pollak John
Pollak John
русскоговорящие челюсти такого не могут . Мозгов не хватает .
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