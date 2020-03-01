Американец восхитил сеть украинским языком на "Голосі Країни"

Американец Джамал Марселин из Нью-Йорка покорил сеть украинским языком на шоу "Голос Країни". Он отметил, что выучил язык, когда переехал в Бердичев.

К мужчине не развернулся никто из звездных тренеров (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Я преподаю английский язык, я волонтер корпуса мира. Когда я переехал в Украину я жил в Бердичиве и я брал уроки украинского языка", - сказал Джамал.

"Как хорошо выучил украинский! Человек несет добро и мир! Спасибо!", "Не устану повторять, какие молодцы люди, которые приезжают в чужую страну и учат ее родной язык", "Джамал, спасибо за украинский язык", "Очень красивый голос", "Жаль, он такой колоритный", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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