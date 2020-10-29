Американец украсил двор жуткими "трупами" на Хэллоуин и прославился в сети. Фото

Американских художник Стивен Новак из Далласа (штат Техас, США) в преддверии Хеллоуина украсил свой участок возле дома декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек.

"Окровавленные" манекены, которые напоминают трупы, выглядят настолько реалистично, что соседи Новака неоднократно вызывали полицию с просьбой проверить его двор, пишет Dallas Observer.

Для украшения своего участка Стивен Новак расположил несколько кукол в человеческий рост: из головы первой торчит огромный кинжал, голову второй раздавило сейфом, третья лежит с бензопилой в спине, а четвертая оказалась в мусорном мешке. Все это залито почти 76 литрами искусственной крови. Также во дворе стоит контейнер с "головами" в жидкости кровавого цвета.

Снимки, которые были сделаны возле дома художника, быстро распространили в СМИ и социальных сетях. Большинство пользователей с юмором восприняло креативность американца, однако нашлись и те, кто его осудил – якобы столь реалистичная инсталляция негативно влияет на окружающую обстановку и пугает детей.

"Я всегда придумывал такие шутки, как летающие призраки или снежные скульптуры 7 футов высотой, поэтому, если я собирался сделать декорации на Хэллоуин, было очевидно, что они должны быть гиперреальными. Никаких огней и игрушек, должно было быть что-то, что действительно напугало бы людей, проходящих мимо в темноте", – прокомментировал ажиотаж Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее иностранные бренды запустили новый тренд и представили сексуальные образы для Хэллоуина на тему коронавируса.