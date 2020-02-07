"Американец, спаси меня!" Дарья Петрожицкая показала ягодицы в необычном ракурсе

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая ранее подалась еще и в певицы, показала, как ее обездвижил кот.

Видео с ним она опубликовала в сториз на своей странице в Instagram.

Новости Дарья Петрожицкая трагично лишилась отца

28-летняя девушка проводила время со своими друзьями, один них собирался за границу, но Дарья не могла ему помочь в сборах, поскольку ее движения существенно ограничила черная кошка, уснувшая прямо на ее ягодицах.

"Я не могу встать. Смотрите, ну как? Меня придавило! Американец, меня придавило, спаси меня!", - пожаловалась Петрожицкая.

Поскольку сториз в Инстаграм держатся всего сутки, мы залили видео на YouTube:

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