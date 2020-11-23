American Music Awards 2020: названы лучшие музыканты по версии престижной премии

23 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards 2020 (AMA). Всего было вручено 22 статуэтки.

Так, фаворитами 48-церемонии награждения American Music Awards в 2020 году стали Тейлор Свифт и The Weeknd.OBOZREVATEL предлагает узнать всех победителей премии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тейлор Свифт стала фавориткой на American Music Awards.

The Weeknd стал фаворитом на American Music Awards..

Специально приглашенными гостями стали Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

Дженнифер Лопес выступила на American Music Awards.

Торжественная церемония вручения музыкальной премии в 2020 году впервые прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ее провели при минимальном участии исполнителей и персонала.

Все победители American Music Awards 2020:

Артист года – Тейлор Свифт

Лучший новый исполнитель – Doja Cat

Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours

Лучший артист в соцсетях – BTS

Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, Сardigan

Лучший исполнитель – поп/рок – Джастин Бибер

Лучший исполнитель – поп/рок – Тейлор Свифт

Лучший дуэт или группа – поп/рок – BTS

Лучший альбом – поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line

Лучшая песня – поп/рок – Дуа Липа, Do not Start Now

Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Juice WRLD

Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Ники Минаж

Лучший альбом – рэп/хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Лучшая песня – рэп/хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

Лучший исполнитель – соул/R&B – The Weeknd

Лучший исполнитель – соул/R&B – Doja Cat

Лучший альбом – соул/R&B – The Weeknd, After Hours

Лучшая песня – соул/R&B – The Weeknd, Heartless

Лучший исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots

Лучший артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers

Лучший исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага

Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album

Отметим, по итогам American Music Awards 2020, Тейлор Свифт стала мировой рекордсменкой – за историю существования премии она получила 32 статуэтки и побила рекорд легендарного Майкла Джексона.

Клип-победитель American Music Awards 2020:

Лучшая песня 2020 в стилях поп/рок по версии American Music Awards

Лучшая песня 2020 в стилях соул/R&B по версии American Music Awards

Лучшая песня 2020 в стилях рэп/хип-хоп по версии American Music Awards

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.