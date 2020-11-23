American Music Awards 2020: названы лучшие музыканты по версии престижной премии
23 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards 2020 (AMA). Всего было вручено 22 статуэтки.
Так, фаворитами 48-церемонии награждения American Music Awards в 2020 году стали Тейлор Свифт и The Weeknd.OBOZREVATEL предлагает узнать всех победителей премии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Специально приглашенными гостями стали Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.
Торжественная церемония вручения музыкальной премии в 2020 году впервые прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ее провели при минимальном участии исполнителей и персонала.
Все победители American Music Awards 2020:
Артист года – Тейлор Свифт
Лучший новый исполнитель – Doja Cat
Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours
Лучший артист в соцсетях – BTS
Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, Сardigan
Лучший исполнитель – поп/рок – Джастин Бибер
Лучший исполнитель – поп/рок – Тейлор Свифт
Лучший дуэт или группа – поп/рок – BTS
Лучший альбом – поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line
Лучшая песня – поп/рок – Дуа Липа, Do not Start Now
Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Juice WRLD
Лучший исполнитель – рэп/хип-хоп – Ники Минаж
Лучший альбом – рэп/хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
Лучшая песня – рэп/хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP
Лучший исполнитель – соул/R&B – The Weeknd
Лучший исполнитель – соул/R&B – Doja Cat
Лучший альбом – соул/R&B – The Weeknd, After Hours
Лучшая песня – соул/R&B – The Weeknd, Heartless
Лучший исполнитель – Alternative Rock – Twenty One Pilots
Лучший артист – современная музыка для взрослых – Jonas Brothers
Лучший исполнитель – Electronic Dance Music (EDM) – Леди Гага
Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album
Отметим, по итогам American Music Awards 2020, Тейлор Свифт стала мировой рекордсменкой – за историю существования премии она получила 32 статуэтки и побила рекорд легендарного Майкла Джексона.
Клип-победитель American Music Awards 2020:
Лучшая песня 2020 в стилях поп/рок по версии American Music Awards
Лучшая песня 2020 в стилях соул/R&B по версии American Music Awards
Лучшая песня 2020 в стилях рэп/хип-хоп по версии American Music Awards
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.