American Music Awards 2020: названы лучшие музыканты по версии престижной премии

Елена Кордунова Люди 16:59, 23.11.2020 Обновлено: 17:06, 23.11.2020

23 ноября в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards 2020 (AMA). Всего было вручено 22 статуэтки.

Так, фаворитами 48-церемонии награждения American Music Awards в 2020 году стали Тейлор Свифт и The Weeknd.OBOZREVATEL предлагает узнать всех победителей премии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тейлор Свифт стала фавориткой на American Music Awards.
The Weeknd стал фаворитом на American Music Awards..

Специально приглашенными гостями стали Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости.

Дженнифер Лопес выступила на American Music Awards.

Торжественная церемония вручения музыкальной премии в 2020 году впервые прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ее провели при минимальном участии исполнителей и персонала.

Все победители American Music Awards 2020:

  • Артист года – Тейлор Свифт

  • Лучший новый исполнитель – Doja Cat

  • Коллаборация года – Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours

  • Лучший артист в соцсетях – BTS

  • Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, Сardigan

  • Лучший исполнительпоп/рок – Джастин Бибер

  • Лучший исполнительпоп/рок – Тейлор Свифт

  • Лучший дуэт или группапоп/рок – BTS

  • Лучший альбом поп/рок – Гарри Стайлс, Fine Line

  • Лучшая песняпоп/рок – Дуа Липа, Do not Start Now

  • Лучший исполнительрэп/хип-хоп – Juice WRLD

  • Лучший исполнительрэп/хип-хоп – Ники Минаж

  • Лучший альбомрэп/хип-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

  • Лучшая песнярэп/хип-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

  • Лучший исполнительсоул/R&B – The Weeknd

  • Лучший исполнительсоул/R&B – Doja Cat

  • Лучший альбомсоул/R&B – The Weeknd, After Hours

  • Лучшая песнясоул/R&B – The Weeknd, Heartless

  • Лучший исполнительAlternative Rock – Twenty One Pilots

  • Лучший артистсовременная музыка для взрослых – Jonas Brothers

  • Лучший исполнительElectronic Dance Music (EDM) – Леди Гага

  • Лучший саундтрек – Birds of Prey: The Album

Отметим, по итогам American Music Awards 2020, Тейлор Свифт стала мировой рекордсменкой – за историю существования премии она получила 32 статуэтки и побила рекорд легендарного Майкла Джексона.

Клип-победитель American Music Awards 2020:

Лучшая песня 2020 в стилях поп/рок по версии American Music Awards

Лучшая песня 2020 в стилях соул/R&B по версии American Music Awards

Лучшая песня 2020 в стилях рэп/хип-хоп по версии American Music Awards

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.

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