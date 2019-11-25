American Music Awards 2019: названы все победители премии

Названы имена всех победителей премии American Music Awards 2019, которая прошла в ночь на 25 ноября в США.
Так, как сообщается на официальном сайте премии, рекорд по количеству наград поставила Тейлор Свифт - певица ушла домой с шестью статуэтками, среди которых "Артист года" и "Артист десятилетия".
Тейлор Свифт
Инстаграм
Звезда порадовала зрителей и своим зажигательным выступлением на премии. Так, Тейлор исполнила микс своих хитов - "The Man", "Shake It Off" и "Lover".
Тейлор Свифт
Getty
Победителем номинации "Лучший альтернативный исполнитель" стала Билли Айлиш.
Билли Айлиш
Getty
Лушим альбомом страны была признана Кэрри Андервуд.
Кэрри Андервуд
Getty
А вот лучшей группой или дуэтом в стиле поп/рок стали Шон Мендес и Камила Кабелло.
Шон Мендес и Камила Кабелло
Getty
Шон Мендес и Камила Кабелло
Getty
Все победители American Music Awards 2019:
Исполнитель года - Тейлор Свифт
Открытие года - Билли Айлиш
Видео года - Тейлор Свифт, You Need To Calm Down
Тейлор Свифт
Getty
Тур года - BTS
Лучшая исполнительница в стиле поп/рок - Тейлор Свифт
Лучший исполнитель в стиле поп/рок - Halid
Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок - Шон Мендес и Камила Кабелло, Señorita
Лучшая песня в стиле поп/рок - Halsey, Without Me
Лучший альбом в стиле поп/рок - Тейлор Свифт, Lover
Лучшая хип-хоп-исполнительница - Карди Би
Лучшая хип-хоп песня - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
Лучший хип-хоп альбом - Post Malone, Hollywood's Bleeding
Лучшая исполнительница в стиле соул/R&B - Бейонсе
Лучшая песня в стиле соул/R&B - Бруно Марс
Лучший альбом в стиле соул/R&B - Khalid, Free Spirit
Лучший альтернативный исполнитель - Билли Айлиш
Лучший саундтрек - Bohemian Rhapsody, Queen
Артист десятилетия - Тейлор Свифт
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.
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