American Music Awards 2019: названы все победители премии

Названы имена всех победителей премии American Music Awards 2019, которая прошла в ночь на 25 ноября в США.

Так, как сообщается на официальном сайте премии, рекорд по количеству наград поставила Тейлор Свифт - певица ушла домой с шестью статуэтками, среди которых "Артист года" и "Артист десятилетия".

Тейлор Свифт Инстаграм

Звезда порадовала зрителей и своим зажигательным выступлением на премии. Так, Тейлор исполнила микс своих хитов - "The Man", "Shake It Off" и "Lover".

Тейлор Свифт Getty

Победителем номинации "Лучший альтернативный исполнитель" стала Билли Айлиш.

Билли Айлиш Getty

Лушим альбомом страны была признана Кэрри Андервуд.

Кэрри Андервуд Getty

А вот лучшей группой или дуэтом в стиле поп/рок стали Шон Мендес и Камила Кабелло.

Шон Мендес и Камила Кабелло Getty

Шон Мендес и Камила Кабелло Getty

Все победители American Music Awards 2019:

Исполнитель года - Тейлор Свифт

Открытие года - Билли Айлиш

Видео года - Тейлор Свифт, You Need To Calm Down

Тейлор Свифт Getty

Тур года - BTS

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок - Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле поп/рок - Halid

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок - Шон Мендес и Камила Кабелло, Señorita

Лучшая песня в стиле поп/рок - Halsey, Without Me

Лучший альбом в стиле поп/рок - Тейлор Свифт, Lover

Лучшая хип-хоп-исполнительница - Карди Би

Лучшая хип-хоп песня - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Лучший хип-хоп альбом - Post Malone, Hollywood's Bleeding

Лучшая исполнительница в стиле соул/R&B - Бейонсе

Лучшая песня в стиле соул/R&B - Бруно Марс

Лучший альбом в стиле соул/R&B - Khalid, Free Spirit

Лучший альтернативный исполнитель - Билли Айлиш

Лучший саундтрек - Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятилетия - Тейлор Свифт

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.

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