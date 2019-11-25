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25 ноября • обновлено в 12:08
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American Music Awards 2019: названы все победители премии

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Названы имена всех победителей премии American Music Awards 2019, которая прошла в ночь на 25 ноября в США.

Так, как сообщается на официальном сайте премии, рекорд по количеству наград поставила Тейлор Свифт - певица ушла домой с шестью статуэтками, среди которых "Артист года" и "Артист десятилетия".

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

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Звезда порадовала зрителей и своим зажигательным выступлением на премии. Так, Тейлор исполнила микс своих хитов - "The Man", "Shake It Off" и "Lover".

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Getty

Победителем номинации "Лучший альтернативный исполнитель" стала Билли Айлиш.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Getty

Лушим альбомом страны была признана Кэрри Андервуд.

Кэрри Андервуд

Кэрри Андервуд

Getty

А вот лучшей группой или дуэтом в стиле поп/рок стали Шон Мендес и Камила Кабелло.

Шон Мендес и Камила Кабелло

Шон Мендес и Камила Кабелло

Getty

Шон Мендес и Камила Кабелло

Шон Мендес и Камила Кабелло

Getty

Все победители American Music Awards 2019:

  • Исполнитель года - Тейлор Свифт

  • Открытие года - Билли Айлиш

  • Видео года - Тейлор Свифт, You Need To Calm Down

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Getty

  • Тур года - BTS

  • Лучшая исполнительница в стиле поп/рок - Тейлор Свифт

  • Лучший исполнитель в стиле поп/рок - Halid

  • Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок - Шон Мендес и Камила Кабелло, Señorita

  • Лучшая песня в стиле поп/рок - Halsey, Without Me

  • Лучший альбом в стиле поп/рок - Тейлор Свифт, Lover

  • Лучшая хип-хоп-исполнительница - Карди Би

  • Лучшая хип-хоп песня - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

  • Лучший хип-хоп альбом - Post Malone, Hollywood's Bleeding

  • Лучшая исполнительница в стиле соул/R&B - Бейонсе

  • Лучшая песня в стиле соул/R&B - Бруно Марс

  • Лучший альбом в стиле соул/R&B - Khalid, Free Spirit

  • Лучший альтернативный исполнитель - Билли Айлиш

  • Лучший саундтрек - Bohemian Rhapsody, Queen

  • Артист десятилетия - Тейлор Свифт

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Тейлор Свифт Бейонсе
Место
США
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