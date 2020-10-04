Alyosha впечатлила поклонников кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинская певица Alyosha порадовала пользователей сети кардинальной сменой имиджа.

В Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото с новым цветом волос. В кадре Alyosha была запечатлена со жгуче рыжими волосами.

"Какой сегодня теплый день. Греемся. Получаем витаминку Д без посредников", – подписала фото с обновленным цветом волос артистка.

Поклонники Alyosha оценили новый образ артистки и даже сравнили ее с коллегой, певицей Светланой Тарабаровой, которая также недавно стала мамой.

"Теперь такая же рыжая, как и Светлана Тарабарова", "Оттенки осени спрятались в волосах", "Вам подходит такой цвет волос", – писали в комментариях пользователи сети.

Ранее для OBOZREVATEL Alyosha дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала, как относится к звездам в политике и возможной отмене языковых квот.