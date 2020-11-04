Украинская певица Alyosha откровенно рассказала о том, что 16 лет назад ей пришлось пережить домогательства пьяного попутчика, с которым она ехала в одном купе.

Долгое время артистка никому об этом не рассказывала. К счастью, ей удалось защититься, сообщила она в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я понимаю, что какая-то рука по мне ползет. Я просыпаюсь и говорю: "Что вы делаете?!" А этот мужчина "бахнул", мне 18 лет, ночь, закрытое купе, он сел на мое место и начал там...", – рассказала Alyosha.

Alyosha призналась, что ее чуть не изнасиловали в поезде 16 лет назад 112 канал

Чтобы защитить себя, певица замоталась в простынь, и начала отбиваться от мужчины. Также она звала на помощь проводницу, но та спала.

"Я пыталась перестроить его на какие-то другие мысли, отвлечь его, чтобы он не концентрировался на мне. Это был хаос. Когда он вышел в Днепре, я села – не плачу, не кричу. У меня был просто шок", – отметила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Alyosha порадовала пользователей сети кардинальной сменой имиджа.