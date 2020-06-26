Аlyona Аlyona заявила, что не поедет на Евровидение из-за политики на конкурсе

Ева Романова Люди 16:16, 26.06.2020 Обновлено: 16:26, 26.06.2020

Украинская рэп-звезда Аlyona Аlyona заявила, что пока не хочет участвовать в Евровидении из-за существенного влияния политики на конкурс.

Певица стала гостьей YouTube-шоу "Узнать за 10 секунд", где рассказала, что ранее ей предлагали поучаствовать в Национальном отборе на Евровидение, однако в 2019 году она отказалась от соревнования (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда-то было предложение на счет Евровидения еще с треком "Падло" с Алиной Паш. Но это был один из первых клипов, я не вела почти концертной деятельности, из-за этого мне было очень страшно. Я не рискнула. А сейчас – не знаю. Оно таким политизированным стало, это шоу", – отметила рэперша.

Алена Алена и Нетта Барзилай
TUT.BY

По ее словам, на Евровидении оценивают конкурсантов в большей мере не за артистизм и вокальный талант, а учитывают и политическую ситуацию в стране, которую они представляют.

"Там больше не вокала, не какого-то артистизма, а политики. Это очень отталкивает. Возможно когда-нибудь, но не сейчас", – сказала звезда украинского хип-хопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В сеть слили инструкцию для "слуг народа" по главным скандалам: что разрешили говорить

Потерпевшая рассказала об изнасиловании в Кагарлыке: была вся в крови, кричали раздеваться и били

Третьякова после скандала с детьми "низкого качества": никуда не собираюсь уходить

COVID-19 в Украине заразились рекордное количество человек: статистика Минздрава на 26 июня

В Почаеве жители вышли на "стояние" против вышек 5G и потребовали их адреса