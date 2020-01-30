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30 января • обновлено в 14:46
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"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате

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Украинская хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известна под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".

Так, он был оформленный в эстетике культовой компьютерной игры GTA и опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Первая наша работа в таком стиле, поэтому буду рада любому фидбэку от вас..." – написала Алена в комментарии под видео.

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"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате

Пользователи сети пришли в восторг от нового клипа исполнительницы. Они написали, что "он очень необычный, но качает".

"Это просто бомба! Восхищаюсь прикольностью самой идеи и ее воплощением. Браво","Я, как фанат всех серий ГТА, просто в восторге от клипа", "Вау, это просто бомба, пушка, ракета! Очень необычно, но так качает", "Залипательное видео", "Взрыв мозга", – написали люди.

"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате
"Залипательно, очень качает": Alyona Alyona удивила сеть клипом в необычном формате

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Автор
Кристина Долматова
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
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