Alyona Alyona вызвала восторг сети новым клипом о родном районе. Видео

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Елена Савраненко) представила эмоциональный клип на песню Rayon, которую записала вместе с казахским артистом Fatbelly.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Елены. В ролике рэперы появились в спортивных костюмах в районах, где родились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Исполнительница рассказала, что однажды увидела в соцсети социальный ролик, где все роли исполнял один парень. Елена написала ему, и выяснилось, что когда-то он предлагал ей сотрудничество. Так и появился их совместный трек.

"Что может объединять двух простых людей? Мы подумали, что 100% – родной район. У меня была демка карантинная, она понравилась Жене, и он написал крутой куплет и свой вариант припева. Хочется, чтобы это качало наши родные районы", – прокомментировала премьеру Alyona Alyona.

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы музыкантов. Пользователи отмечали, что в песне узнали и свой родной район.

"Как всегда топ! Очень круто. Припев с первого же раза в голове крутится", "Лучший международный фит", "Классная работа, причем тематика взята жизненная (район)", – написали в комментариях.

Alyona alyona - Rayon (feat. Fatbelly): смотреть клип

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа KAZKA представила эмоциональный клип на свою новую песню "Мало", вошедшую в студийный альбом Nirvana.