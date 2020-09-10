Alyona Alyona растрогала душещипательным видео с избитой в поезде Мариуполь-Киев Луговой

Елена Кордунова Люди 16:52, 10.09.2020 Обновлено: 17:16, 10.09.2020

Украинская рэперша и участница проекта "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) вызвала ажиотаж в сети новым клипом на трек "Сумно", где главной героиней стала избитая в поезде Мариуполь-Киев Анастасия Луговая.

Женщина появилась в кадре с синяками на лице. Свою работу Аlyona Аlyona посвятила борьбе с насилием. Многие пользователи сети отметили, что рэперша довела их до слез треком. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Настя главная героиня моего нового видео "Сумно". Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына в поезде Мариуполь Киев. Эта история, цепляет за самое сердце, западает прямо в душу. Эта история учит: не молчите!" – отметила артистка в описании к клипу.

Анастасия Луговая снялась в клипе Аlyona Аlyona "Сумно" .
YouYube (скриншот видео)

Также она добавила. что сквозь нее проходили различные истории, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными. Она подчеркнула, что, несмотря на любые обстоятельства, никто не имеет права совершать насилие над личностью.

"Большинство из них боялась говорить о физической расправе над собой. Поэтому для меня большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она, как никто, понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или стала его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена –это уже большое достижение", – добавила рэперша.

Избитая в поезде Мариуполь-Киев девушка снялась в клипе Аlyona Аlyona.
YouYube (скриншот видео)

Видео и текст песни растрогали пользователей сети. Многие из них отметили, что расплакались после просмотра клипа.

"Я подросток, но глаза в слезах. Песня очень красивая и эмоциональная! Спасибо за таких людей, как Алена!" – восхитились пользователи.

"Спасибо, Алена... Ваше творчество так нужно украинскому народу! В точку, как никогда. Прямо в душу..." – добавили в сети.

Пользователи сети восхитились работой рэперши.
YouYube (скриншот комментариев)
В сети указали на важность трека Аlyona Аlyona.
YouYube (скриншот комментариев)
Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж в сети новым клипом.
YouYube (скриншот комментариев)

OBOZREVATEL также приводит отрывок из текста песни "Сумно" на языке оригинала:

Як жити, коли поруч стільки болю є? Витримати волю, що насправді, як неволя. Як тиснути їм руки, через посмішку, крізь зуби? Як бути з тими, хто тебе повільно й тихо губить? Хочеться кричати на весь світ, що ти у пастці, Коли смуток і печаль танцюють тобі свої танці, Ти тихо і повільно розчиняєшся між них. Той, про кого не говорять, вже вважай з планети зник, І якось так, куди крикнути, аби почули? В які двері стукати і де чекати чуда? Як стримати в собі наслідки зради і синці? Бо ні журавля у небі, ні синиці у руці... Тільки б діти плакать не хотіли Як тепло віддати, із поламаного тіла? Як зібрати душу із уламків на підлозі? Повесні, коли сьогодні – осінь.

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