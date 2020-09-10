Alyona Alyona растрогала душещипательным видео с избитой в поезде Мариуполь-Киев Луговой

Украинская рэперша и участница проекта "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) вызвала ажиотаж в сети новым клипом на трек "Сумно", где главной героиней стала избитая в поезде Мариуполь-Киев Анастасия Луговая.

Женщина появилась в кадре с синяками на лице. Свою работу Аlyona Аlyona посвятила борьбе с насилием. Многие пользователи сети отметили, что рэперша довела их до слез треком. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Настя – главная героиня моего нового видео "Сумно". Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына в поезде Мариуполь – Киев. Эта история, цепляет за самое сердце, западает прямо в душу. Эта история учит: не молчите!" – отметила артистка в описании к клипу.

Анастасия Луговая снялась в клипе Аlyona Аlyona "Сумно" . YouYube (скриншот видео)

Также она добавила. что сквозь нее проходили различные истории, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными. Она подчеркнула, что, несмотря на любые обстоятельства, никто не имеет права совершать насилие над личностью.

"Большинство из них боялась говорить о физической расправе над собой. Поэтому для меня большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она, как никто, понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или стала его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена –это уже большое достижение", – добавила рэперша.

Избитая в поезде Мариуполь-Киев девушка снялась в клипе Аlyona Аlyona. YouYube (скриншот видео)

Видео и текст песни растрогали пользователей сети. Многие из них отметили, что расплакались после просмотра клипа.

"Я подросток, но глаза в слезах. Песня очень красивая и эмоциональная! Спасибо за таких людей, как Алена!" – восхитились пользователи.

"Спасибо, Алена... Ваше творчество так нужно украинскому народу! В точку, как никогда. Прямо в душу..." – добавили в сети.

Пользователи сети восхитились работой рэперши. YouYube (скриншот комментариев)

В сети указали на важность трека Аlyona Аlyona. YouYube (скриншот комментариев)

Аlyona Аlyona вызвала ажиотаж в сети новым клипом. YouYube (скриншот комментариев)

OBOZREVATEL также приводит отрывок из текста песни "Сумно" на языке оригинала:

Як жити, коли поруч стільки болю є? Витримати волю, що насправді, як неволя. Як тиснути їм руки, через посмішку, крізь зуби? Як бути з тими, хто тебе повільно й тихо губить? Хочеться кричати на весь світ, що ти у пастці, Коли смуток і печаль танцюють тобі свої танці, Ти тихо і повільно розчиняєшся між них. Той, про кого не говорять, вже вважай з планети зник, І якось так, куди крикнути, аби почули? В які двері стукати і де чекати чуда? Як стримати в собі наслідки зради і синці? Бо ні журавля у небі, ні синиці у руці... Тільки б діти плакать не хотіли Як тепло віддати, із поламаного тіла? Як зібрати душу із уламків на підлозі? Повесні, коли сьогодні – осінь.

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