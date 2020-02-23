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23 февраля • обновлено в 12:36
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Alyona Alyona посвятила песню погибшему в теракте парню. Видео и текст

1.9т
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Украинская хип-хоп исполнительница ALYONA ALYONA представила новую песню "Коли ховають молодых". Меньше чем за сутки ролик набрал более 50 тысяч просмотров.

Соответствующее видео был размещен на YouTube-канале артистки.

Alyona Alyona посвятила песню погибшему в теракте парню

.instagram.com/alyona.alyona.official

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Певица рассказала, что ее попросили написать трек посвященный памяти 15 летнего парня Дани Дидика, погибшего во время теракта в 2015 году. Она вспомнила, как много видела потерь в своей жизни, самыми болезненными среди которых были похороны молодых.

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ ⠀ Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця, Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. ⠀ Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді. ⠀ Трек "Коли ховають молодих" — це "ода пам’яті" всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. ⠀ Ця пісня — згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано. ⠀ prod. by @teejaymusic

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення - юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання - в яму

На сімейнім дереві гілки - в'януть

Лінія життя має в кінці - пляму

Піднімаю очі догори - гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжджі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла - то насіння

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".

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Автор
Мария Дидык
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Cвинья...
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Ничocи, какая красопеточка - Украинская хип-хоп исполнительница! Уже хочу её! Жаль, что в видео нет её изящных телодвижений, в частности пoпoчки и вымeни...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Всех Россияней с великим праздником Днём Российской армии!!!
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