Alyona Alyona посвятила песню погибшему в теракте парню

Украинская хип-хоп исполнительница ALYONA ALYONA представила новую песню "Коли ховають молодых". Меньше чем за сутки ролик набрал более 50 тысяч просмотров.
Соответствующее видео был размещен на YouTube-канале артистки.
.instagram.com/alyona.alyona.official
Певица рассказала, что ее попросили написать трек посвященный памяти 15 летнего парня Дани Дидика, погибшего во время теракта в 2015 году. Она вспомнила, как много видела потерь в своей жизни, самыми болезненными среди которых были похороны молодых.
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ ⠀ Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця, Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. ⠀ Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді. ⠀ Трек "Коли ховають молодих" — це "ода пам’яті" всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. ⠀ Ця пісня — згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано. ⠀ prod. by @teejaymusic
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо завмирає
Вони сягли небес і тепер їх вже немає
З собою забирають сподівання, надії матерів
А когось вдова чекає при надії у дворі
Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг
Говорити щось погане про них - гріх
Вони хотіли жити би ще, хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде
Тільки літери, вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення - юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
З криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Всі бажання, мрії, сподівання - в яму
На сімейнім дереві гілки - в'януть
Лінія життя має в кінці - пляму
Піднімаю очі догори - гляну
Чергова підніжка, ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка, а слова мов дріжджі
Виростуть і стануть селами й містами
Тим словесний танець, кого нема з нами
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла - то насіння
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла - то насіння
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".
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