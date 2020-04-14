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14 апреля • обновлено в 13:54
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Alyona Alyona попала в список самых перспективных рэперок мира

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Украинская артистка Alyona Alyona (Алена Савраненко) вошла в рейтинг топ-10 самых перспективных рэп-исполнителей по версии немецкого портала Highsnobiety.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания. По словам инсайдеров, Alyona Alyona своим примером доказала, что рэп может преодолевать языковые барьеры. Ведь композиции исполнительницы очень быстрые, ритмичные и харизматичные, которые гарантированно останутся в памяти у многих.

Alyona Alyona

Alyona Alyona

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Ее иронические видео, в которых Алена катается на водных мотоциклах или читает рэп вместе со своими друзьями, набрали миллионы просмотров, доказав, что рэп действительно может преодолеть языковые барьеры. Ее реп быстр, ритмичен и харизматичен, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно останутся у вас в голове. Алена Савраненко действительно не нуждается в особой помощи, чтобы сиять", – отмечается на портале.

К слову, кроме Alyona Alyona, в список вошли такие исполнительницы: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.

Alyona Alyona попала в список самых перспективных рэперок мира

Фото: highsnobiety.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да уж, один раз увидев эту свинину, xpeн её забудешь
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