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8 марта • обновлено в 19:01
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Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

4.7т
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Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали. Так, на нем она позировала без белья прикрыв грудь огромными кокосами.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

instagram.com/alyona.alyona.official

ДЛЯ НЕЇ 💐 ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна❤️ Будь завжди собою, люби себе і сій добро💫 ⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: ⠀ 🌺 Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) 🌺 В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) 🌺 Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси❤️

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Отметим, что девушка часто балует своих поклонников пикантными фото.

Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

instagram.com/alyona.alyona.official

АКУНА МАТАТА 🌴🥥🥑

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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Автор
Мария Дидык
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