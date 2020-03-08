Alyona Alyona обнажилась на отдыхе для фото с кокосами

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали. Так, на нем она позировала без белья прикрыв грудь огромными кокосами.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

ALYONA ALYONA instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, что девушка часто балует своих поклонников пикантными фото.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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