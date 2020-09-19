Alyona Alyona номинирована на престижную музыкальную премию

Украинская рэперша Alyona Alyona вошла в список номинантов на новую премию Европейского Союза в области современной музыки Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Об этом стало известно из официально сайта ESNS.

Результаты отбора были объявлены 18 сентября в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурге.

Alyona Alyona будет бороться за победу с 16 лучшими молодыми артистами со всей Европы. Звезда выступит на фестивале ESNS и, если победит, получит 10 000 евро на развитие своей карьеры.

"Это крутая возможность нести свое творчество и современную украинскую музыку на просторы всей Европы", - прокомментировала свою номинацию Алена.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Alyona Alyona попала в топ-10 самых перспективных рэп-исполнителей по версии немецкого портала Highsnobiety.