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15 ноября • обновлено в 20:42
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Украинская рэперша проломила качели в Исландии: поклонники хохочут

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Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, проломила под своим весом качели в Исландии.

Соответствующие фотографии она показала поклонникам на своей странице в Instagram, продемонстрировав чувство юмора и умение иронизировать над собой.

Alyona Alyona неудачно покаталась на качелях

Alyona Alyona неудачно покаталась на качелях

instagram/alyona.alyona.official

"Садись Аленка, будет весело. Подметила, что в Исландии ненадежные качели", – пошутила над собой артистка.

Alyona Alyona покаталась на качелях - не выдержали

Alyona Alyona покаталась на качелях - не выдержали

instagram/alyona.alyona.official

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Поклонники рэперши повеселились из-за кадров и ее признаний. "Алена, ты гений и красотка! И душа у тебя – огромная", "Без травм?", "Большая и смешная", "Капец", "Огонь", "Топчик", – посмеялись пользователи.

Alyona Alyona проломила качели

Alyona Alyona проломила качели

instagram/alyona.alyona.official

Украинская рэперша проломила качели в Исландии: поклонники хохочут
Украинская рэперша проломила качели в Исландии: поклонники хохочут

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
ALYONA ALYONA
Место
Исландия
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия курьез
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Кристина Стефанова
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