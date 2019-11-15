Украинская рэперша проломила качели в Исландии: поклонники хохочут

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, проломила под своим весом качели в Исландии.

Соответствующие фотографии она показала поклонникам на своей странице в Instagram, продемонстрировав чувство юмора и умение иронизировать над собой.

Alyona Alyona неудачно покаталась на качелях instagram/alyona.alyona.official

"Садись Аленка, будет весело. Подметила, что в Исландии ненадежные качели", – пошутила над собой артистка.

Alyona Alyona покаталась на качелях - не выдержали instagram/alyona.alyona.official

Поклонники рэперши повеселились из-за кадров и ее признаний. "Алена, ты гений и красотка! И душа у тебя – огромная", "Без травм?", "Большая и смешная", "Капец", "Огонь", "Топчик", – посмеялись пользователи.

Alyona Alyona проломила качели instagram/alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL:

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