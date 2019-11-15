Украинская рэперша проломила качели в Исландии: поклонники хохочут

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, проломила под своим весом качели в Исландии.
Соответствующие фотографии она показала поклонникам на своей странице в Instagram, продемонстрировав чувство юмора и умение иронизировать над собой.
Alyona Alyona неудачно покаталась на качелях
instagram/alyona.alyona.official
"Садись Аленка, будет весело. Подметила, что в Исландии ненадежные качели", – пошутила над собой артистка.
Alyona Alyona покаталась на качелях - не выдержали
instagram/alyona.alyona.official
Поклонники рэперши повеселились из-за кадров и ее признаний. "Алена, ты гений и красотка! И душа у тебя – огромная", "Без травм?", "Большая и смешная", "Капец", "Огонь", "Топчик", – посмеялись пользователи.
Alyona Alyona проломила качели
instagram/alyona.alyona.official
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
В 2019 года украинка поедет покорять Европу: Sziget Festival 2019 в Будапеште и Аceland Airwaves в Рейкьявике.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
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