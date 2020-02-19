"Все покупали голоса": Алсу впервые прокомментировала скандал на "Голосе"

Известная российская певица Алсу дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказала о скандальной победе ее 11-летней дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети".

Так, в нем звезда призналась, что купила голоса ради победы девочки в проекте. Однако, по мнению Алсу, правила конкурса ею нарушены не были. Ведь каждый человек мог проголосовать от 1 до 20 раз, поэтому она просила друзей и родственников их поддержать. Соответствующее видео было публиковано на официальном YouTube-канале "Осторожно, Собчак" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алсу Скриншот с видео

"Сама система голосования была несовершенна. И мы все стали ее заложниками. По правилам шоу, каждый человек мог проголосовать от 1 до 20 раз. Получается, что каждый голосует по мере своих возможностей... Я признаюсь, да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами "Первого канала". Более того, в рамках этого так называемого голосования, все участники всех сезонов покупали голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Я лично купила 40 смс – у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Да, кто-то может позволить себя одно смс, кто-то два. Мы попросили всех наших друзей и родственников", – отметила Алсу.

Алсу с дочерью Микеллой Фото: instagram/alsou_a

Кроме того, певица добавила, что ее дочь могла стать победителем и без помощи со стороны родителей.

Алсу и Ксения Собчак Скриншот с видео

"Я не совсем согласна, что эти 38 тысяч голосов, которые признали "сомнительными", помогли Микелле победить. Даже если вычесть их из общей суммы, то каким образом это влияет на победу? За Микеллу проголосовали 145-146 тысяч голосов. У следующего участника – 60 тысяч голосов. Разрыв был очень большой. Только у меня больше двух миллионов подписчиков в Instagram. 146 тысяч – это 6-7 процентов только моих аоклонников. Да, я агитировала голосовать за дочь. Большую поддержку, конечно, оказала я, мое имя, мои фанаты. И я об этом сожалею", – подытожила Алсу.

Алсу с дочерью Микеллой Фото: instagram/alsou_a

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