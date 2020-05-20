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20 мая • обновлено в 09:03
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Алсу обвинили в накрутке просмотров: что произошло

3.5т
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Российскую певицу Алсу обвинили в накрутке просмотров ее онлайн-концерта ко Дню Победы, который состоялся 9 мая на YouTube-канале издания Super.

Об этом пишет Telegram-канал Звездач.

Алсу с дочкой

Алсу с дочкой

progomel.by

В концерте принимала участие не только певица, но и ее дочь Микелла. Вместе с мамой девочка исполнила несколько песен. Однако пользователи обратили внимание, что через несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров. При этом, под видео было всего 600 лайков и 500 дизлайков.

По мнению пользователей, при таком количестве просмотров, реакций на видео должно быть гораздо больше. В связи с этим Алсу заподозрили в том, что она накрутила просмотры, но забыла о реакциях.

Алсу

Алсу

prospekt.ee

Кроме того, сообщается, что спустя несколько дней YouTube убрал 200 тысяч просмотров на видео, а спустя время ролик и вовсе исчез с канала.

Алсу с дочкой

Алсу с дочкой

vokrug.tv

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году дочь Алсу Микелла попала в громкий скандал после победы на шоу "Голос. Дети" – ее обвинили в фальсификации голосования. В результате девочка подверглась травле, причем с критикой выступили многие российские знаменитости.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Алсу
Место
Россия
Тег
Новости России
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