Главная Новости
1 апреля • обновлено в 20:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Алла Пугачева засветилась в объятиях Винокура: хотел поцеловать

1.4т
Читать материал на украинском

Известная российская певица Алла Пугачева показала архивный кадр с юмористом Владимиром Винокуром.

Так, на снимке звезды крепко обнимались, а также юморист тянулся к примадонне, чтобы ее поцеловать. Соответствующее фото Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram, поздравив таким образом Винокура с днем рождения.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: today.ua

"С днем рождения, Володя", – написала певица.

Владимир Винокур и Алла Пугачева

Владимир Винокур и Алла Пугачева

Фото: instagram/alla_orfey

Пользователи сети также поздравили Винокура с днем рождения. Кроме того, они пришли в восторг от редкого снимка с Пугачевой.

Алла Пугачева засветилась в объятиях другого мужчины: хотел поцеловать
Алла Пугачева засветилась в объятиях другого мужчины: хотел поцеловать
Алла Пугачева засветилась в объятиях другого мужчины: хотел поцеловать

Как ранее писал OBOZREVATEL, Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле возмутили поклонников. Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки пели песню "Звездное лето".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Винокур Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги