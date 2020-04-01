Алла Пугачева засветилась в объятиях другого мужчины: хотел поцеловать

Известная российская певица Алла Пугачева показала архивный кадр с юмористом Владимиром Винокуром.

Так, на снимке звезды крепко обнимались, а также юморист тянулся к примадонне, чтобы ее поцеловать. Соответствующее фото Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram, поздравив таким образом Винокура с днем рождения.

Алла Пугачева Фото: today.ua

"С днем рождения, Володя", – написала певица.

Владимир Винокур и Алла Пугачева Фото: instagram/alla_orfey

Пользователи сети также поздравили Винокура с днем рождения. Кроме того, они пришли в восторг от редкого снимка с Пугачевой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле возмутили поклонников. Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки пели песню "Звездное лето".

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