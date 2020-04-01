Алла Пугачева засветилась в объятиях другого мужчины: хотел поцеловать

Известная российская певица Алла Пугачева показала архивный кадр с юмористом Владимиром Винокуром.
Так, на снимке звезды крепко обнимались, а также юморист тянулся к примадонне, чтобы ее поцеловать. Соответствующее фото Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram, поздравив таким образом Винокура с днем рождения.
Алла Пугачева
Фото: today.ua
"С днем рождения, Володя", – написала певица.
Владимир Винокур и Алла Пугачева
Фото: instagram/alla_orfey
Пользователи сети также поздравили Винокура с днем рождения. Кроме того, они пришли в восторг от редкого снимка с Пугачевой.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле возмутили поклонников. Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки пели песню "Звездное лето".
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