Алла Пугачева трясется, чуть не падает: какие видео смотрел Соседов

Люди, побывавшие на двух больших концертах певицы Аллы Пугачевой в 2019 году, действительно запечатлели ее старческие проблемы.

Видео, о которых недавно сказал музыкальный критик Сергей Соседов, жестко критикуя примадонну, опубликованы на ютубе.

Пугачева в апреле по случаю своего 70-летия дала концерт в Кремле, а затем в ноябре дала еще один концерт в Минске.

Тут вот, во время кремлевского концерта, на 9 минуте 30 секунде видно, как певица трясется и как ее заносит:

А затем на 10:32 видно, как ее повело:

Здесь, на минском концерте, прямо в самом начале видео Пугачева сама признается, как ей тяжело: "еще одну выдержу…":

Соседов в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ заявил, что в таком немощном состоянии Пугачевой нельзя было выходить на сцену.

Ведущий спросил, а был ли Соседов на концертах Пугачевой. На что критик ответил, что сам на концерте не был, но видел любительские видео, которые посетители выкладывали в интернете. На этих видео, по словам Соседова, певица трясется и еле ходит.

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