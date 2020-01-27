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27 января • обновлено в 14:02
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Алла Пугачева стала прабабушкой

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В большой семье певицы Аллы Пугачевой пополнение – родная сестра жены Никиты Преснякова стала мамой.

Таким образом, супруги Алена Краснова и Никита Пресняков (внук Пугачевой) стали тётей и дядей малыша.

О радостном событии внучатая невестка Аллы Борисовны написала в Инстаграм.

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"Только что моя сестренка Янина Краснова стала мамой!! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник", - поделилась в Сторис семейным счастьем Краснова-Преснякова.

Алла Пугачева стала прабабушкой

Ни внук Аллы Пугачевой, ни его жена имени племянника пока не сообщили.

Стоит отметить, что этот правнук не является кровным родственником Примадонны, и певица связана с ним лишь через своего внука Никиту Преснякова.

Сестра Алены Красновой Янина

Сестра Алены Красновой Янина

Алена Краснова и Никита Пресняков

Алена Краснова и Никита Пресняков

Как ранее писал OBOZREVATEL, муж Аллы Пугачевой артист Максим Галкин в своем новом шоу "Музыкалити" несколько раз выругался матом, а также выдал новость о Пугачевой, что та скоро станет прабабушкой.

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