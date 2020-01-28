Алла Пугачева спела с дочкой и прослезилась: видео

Звезда российской эстрады Алла Пугачева показала видео, на котором она исполняет свой известный хит "Ты на свете есть" со знаменитой дочерью.

В своем Instagram-аккаунте Пугачева выложила кадры, где она в студии одной из радиостанций пересматривает свой трибьют "Сюрприз от Аллы Пугачевой" 1997 года, когда певица спела данный хит с Кристиной Орбакайте.

"Сквозь года", - прокомментировала Пугачева.

Певицу невероятно тронула данная видеозапись – заметно, как артистка едва сдерживает слезы.

Как сообщалось ранее, Алла Пугачева стала прабабушкой. Родная сестра жены его внука Никита Преснякова родила мальчика.

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