Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Знаменитая российская Примадонна Алла Пугачева испытывает проблемы со сном, на что пожаловалась своему мужу Максиму Галкину и двум детям.
Соответствующее видео появилось в сториз на странице в Instagram Галкина.
Юморист показал, как его дети по "Поваренной книге Гарри Поттера" приготовили "сонные пирожки".
"Это для того, чтобы спать? О, так дайте мне! Я так плохо сплю!", - говорит Пугачева, оставаясь за кадром.
Дети в один голос ответили матери, что пирожки не вкусные и есть их не нужно.
"Зато посплю!", - ответила певица.
Смотрите, как это было, на видео (поскольку сториз исчезают в Инстаграм спустя сутки после публикации, мы загрузили ролик на YouTube):
Напомним, ранее мы писали, как Галкин флиртовал с другой женщиной.
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