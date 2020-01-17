Алла Пугачева оборвала танец с именитым юбиляром

Звезда российской эстрады Алла Пугачева неожиданно прервала танец с композитором Игорем Николаевым, которому 17 января исполнилось 60 лет.
Продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram-аккаунте поделился видеозаписью, на которой можно увидеть, как Николаев танцует с Пугачевой на мероприятии, посвященном его юбилею.
"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - написал он.
Впрочем, на видео можно заметить, что Пугачева во время танца чувствует себя немного неловко, и при первой же возможности она прерывает танец, переключив внимание Николаева на гостей.
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