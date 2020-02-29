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29 февраля • обновлено в 13:26
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Алла Мазур трогательно обратилась к больному раком коллеге. Видео

4.5т
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Известная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, трогательно поздравила коллегу с днем рождения.

Олег Тудан уже несколько лет борется с раком пищевода. Журналист из Черновцов пережил ремиссию, а сейчас произошел рецидив, сообщили в Telegram-канале "Особое с Соломией" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алла Мазур трогательно обратилась к больному раком коллеге

Алла Мазур трогательно обратилась к больному раком коллеге

Скриншот из видео

Сейчас парень проходит очередную химиотерапию, дополнительно врачи назначили еще и облучения. Накануне праздника, 29 февраля, его выписали из больницы.

"Олежка! Мы сейчас с тобой очень похожи, даже визуально, и это правда. Только я тут накрасилась и причесалась, чтобы тебя поздравить и сказать - все у нас будет хорошо, организм очистится, восстановится, окрепнет, мы будем бдительны, и больше не подпустим болезнь ни на шаг к нам. Ты у нас просто герой. Я читаю твои блоги и восхищаюсь твоей мудростью, лечись, выздоравливай скорее, набирайся сил. Мы тебя любим, верим в тебя, ждем в эфире, ну и с днем ​​рождения", – сказала Мазур.

Олег Тудан

Олег Тудан

detector.media

Олег Тудан

Олег Тудан

m.day.kyiv.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, онкобольная Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алла Мазур
Место
Украина
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