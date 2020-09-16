Алла Мазур разоткровенничалась об онкологии: самые сильные цитаты для тех, кто борется с раком

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур 16 сентября отметила свой день рождения – ей исполнилось 55 лет.

Телеведущая уже более года борется с онкологическим заболеванием и рассказала, как вдохновиться на борьбу с раком тем, кто столкнулся с недугом в нелегкое время – период пандемии. OBOZREVATEL рассказывает о главных мотивирующих фразах самой знаменитой ведущей новостей в Украине.

"Я жива – и это мое самое большое достижение за прошлый год. Мысленно постояла на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии. Шанс выздороветь все же есть. И чем раньше начать борьбу – тем он выше", – рассказала Алла Мазур в интервью известному украинскому глянцу.

Также, по словам телеведущей, главное – не молчать о сложностях и говорить с людьми, насколько важно не опускать рук и вдохновлять на борьбу других.

"Многие пугаются внешних изменений, но я хочу показать, что и этих последствий борьбы особенно бояться не стоит. И жизнь предложит вам новый образ, который может неожиданно оказаться даже модным и актуальным. Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и свои силы... Доверьтесь Небу – там удивительным образом подсказывают нам путь".

Алла Мазур снялась для обложки глянца. Marie Claire

Мазур неоднократно акцентировала внимание на том, насколько важно проверять состояние здоровья – чем ранее начать борьбу, тем успешнее результаты.

"Находить время – и проверяться. Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", –писала телеведущая.

Спустя несколько месяцев после оглашения диагноза, Алла Мазур вернулась на телеэкраны и призвала всех, кто столкнулся с болезнью, верить в свои силы.

"Я активно вернулась к работе и хочу передать свой настрой всем, кто только услышал подобный диагноз. Это страшит многих, и люди думают, стоит ли вступать в эту страшную, долгую и дорогостоящую борьбу. Призываю всех не терять времени, потому что тогда процесс лечения и выздоровления происходит гораздо быстрее", – заявляла Мазур.

Как писал OBOZREVATEL ранее, онкобольная Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.