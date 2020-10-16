Алла Мазур рассказала, как узнала об онкологии: звезда назвала вероятную причину болезни

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, рассказала, как узнала о раке и с какими трудностями столкнулась на первых этапах лечения.

Она отметила, что заметила новообразование на груди перед отпуском. Сначала она пошла к врачу и он заверил ее, что причин для серьезного беспокойства нет. Но вскоре опухоль начала увеличиваться. Об этом шла речь в интервью Мазур для издания Мarie Сlaire.

"В прошлом году перед поездкой в ​​отпуск я заметила уплотнение в молочной железе. Ничего не болело. Просто маленькая аккуратная горошина, которая никак меня не беспокоила. Обратилась к врачу, он направил меня на маммографию, которая ничего подозрительного не показала. Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию", – рассказала ведущая новостей на "1+1".

Алла Мазур рассказала, как у нее обнаружили рак. Пресс-служба "1+1"

Звезда также назвала вероятную причину возникновения раковой опухоли. По словам Аллы Мазур, она пережила в тот период ряд стрессов, и именно они могли спровоцировать заболевание.

"Сейчас думаю, что рост уплотнения спровоцировали стрессовые ситуации. Поэтому мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Занимайтесь йогой, выговаривайтесь подругам, ищите позитив, вы у себя одна, и все болезни действительно от нервов", –добавила Алла.

Ведущая ТСН рассказала об онкологии. Пресс-служба "1+1"

Телеведущая подчеркнула, что ей пришлось повторно обратиться к врачу раньше указанного времени из-за того, что опухоль начала расти. При этом Алла столкнулась с проблемами украинской медицины.

"Врач зафиксировал, что горошина в груди увеличилась. И отправил меня на биопсию с подозрением на онко. И тут я столкнулась с реальностью нашей медицины. Из центра, куда меня направили по страховой, сообщили "Специалист, который делает биопсию, сейчас в отпуске. Поэтому обратитесь к нам через месяц". "Теперь я понимаю, почему в Украине так много онкобольных", – ответила я. И обратилась в другую клинику. Подобных историй немало. Поэтому мой второй совет – не сдаваться. И даже если есть ощущение, что вас футболят – искать других, более внимательных специалистов", – подытожила телеведущая.

Мазур указала на проблемы медицины в Украине. Пресс-служба "1+1"

Как писал OBOZREVATEL ранее, онкобольная Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.

Также телеведущая поделилась информацией, как проходит процесс лечения. По ее словам, последние анализы показали, что все двигается очень позитивно, а врачи озвучили обнадеживающий прогноз.

После нескольких курсов химиотерапии Алла Мазур кардинально сменила имидж – она больше не носит парик, а коротко постриглась и покрасила волосы в платиновый блонд.