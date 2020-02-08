"Верю в победу!" Больная раком Алла Мазур рассказала о новой проблеме

Ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, заявила, что в сети появились фейковые сообщения с неточной информацией о ходе лечения и с неизвестными ей "благотворительными призывами".

Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook в субботу, 8 февраля, отметив, что "вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни".

Алла Мазур 1plus1.ua

Ведущая подчеркнула, что не имеет отношения ни к одному благотворительному фонду, кроме фонда "Таблеточки".

Она также поблагодарила подписчиков за молитвы. "Верю в победу", – написала Мазур.

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Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как известно, Алла Мазур является ведущей первого эфира ТСН на телеканале "1+1". Она также владелица рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Мазур воспитывает сына Артема.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мазур уже перенесла четыре курса химиотерапии, впереди – еще несколько и затем операция. О том, как Мазур изменилась за это время, фото до и после начала болезни читайте у нас на сайте.

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