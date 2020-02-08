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8 февраля • обновлено в 23:27
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"Верю в победу!" Больная раком Алла Мазур рассказала о новой проблеме

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Ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, заявила, что в сети появились фейковые сообщения с неточной информацией о ходе лечения и с неизвестными ей "благотворительными призывами".

Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook в субботу, 8 февраля, отметив, что "вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни".

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Онкобольная Алла Мазур впервые после "химии" появилась на ТВ: фото и видео

Алла Мазур

Алла Мазур

1plus1.ua

Ведущая подчеркнула, что не имеет отношения ни к одному благотворительному фонду, кроме фонда "Таблеточки".

Она также поблагодарила подписчиков за молитвы. "Верю в победу", – написала Мазур.

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Как известно, Алла Мазур является ведущей первого эфира ТСН на телеканале "1+1". Она также владелица рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Мазур воспитывает сына Артема.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мазур уже перенесла четыре курса химиотерапии, впереди – еще несколько и затем операция. О том, как Мазур изменилась за это время, фото до и после начала болезни читайте у нас на сайте.

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Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Здоровье
Персона
Алла Мазур
Место
Украина
Теги
лечение рака новости ведущая телеканал 1+1 рак
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