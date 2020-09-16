Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, снялась для обложки популярного глянца и показала, как изменилась ее внешность.

Так, 16 сентября телеведущей исполнилось 55 лет. Она поделилась историей своего лечения, а также предстала перед камерами в новом имидже – с короткими светлыми волосами, пишет Мarie Сlaire (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Своим наибольшим достижением за прошедший год Алла Мазур назвала то, что она осталась жива. В то же время, по словам ведущей, болезнь помогла ей переосмыслить взгляды на жизнь и получить больше внутренней свободы.

Как Алла Мазур изменилась поле борьбы с раком. Мarie Сlair

"Я жива – и это мое самое большое достижение за прошлый год. Мысленно постояла на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь все же есть. И чем раньше начать борьбу – тем он выше", – рассказала Мазур.

Алла Мазур показала, как изменилась после борьбы с раком. Мarie Сlaire

Ведущая также подчеркнула, что ее на активную борьбу с раком вдохновила одна из телезрительниц.

"Она написала: "То, что вы вернулись к работе в эфире, говорит нам, что победить можно". Многие пугаются внешних изменений, но я хочу показать, что и этих последствий борьбы особенно бояться не стоит. И жизнь предложит вам новый образ, который может неожиданно оказаться даже модным и актуальным. Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и свои силы... Доверьтесь Небу – там удивительным образом подсказывают нам путь", – подчеркнула Алла Мазур.

Как выглядит Алла Мазур после лечения от рака. Мarie Сlaire

Алла Мазур борется с раком: как она изменилась. Мarie Сlaire

Как писал OBOZREVATEL ранее, онкобольная Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.

Также телеведущая поделилась информацией, как проходит процесс лечения. По ее словам, последние анализы показали, что все двигается очень позитивно, а врачи озвучили обнадеживающий прогноз.