"Алла главная": Галкин поделился интимными подробностями жизни с Пугачевой

Российский шоумен Максим Галкин признался, что примадонна российский эстрады Алла Пугачева доминирует в семейной жизни.

Интимными откровениями он поделился в студии программы Киры Прошутинской "Он и Она", передает "Комсомольская правда".

"Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. Но доверяет. Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки. Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие – "быть при Пугачевой" – мне даже в голову не приходило", – рассказал шоумен.

instagram@maxgalkinru

Он отметил, что наслаждался, когда мог пойти куда-то вместе с Пугачевой. Но на любом мероприятии любящий супруг уходит на задний план.

"Потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает. Что касается сцены, то величины, равной Пугачевой, пока что на просторах нашей сцены не родилось. Пугачева у нас одна", – добавил Галкин.

instagram@maxgalkinru

По словам артиста, он почти никогда не ссорится с супругой. Такие случаи являются единичными в их браке, например в 2002 году, когда пара не разговаривала полдня.

"Она, наверное главная. Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – признался шоумен.

Пугачева и Галкин commerage.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин признался, что Пугачева на сцене и дома – это два абсолютно разных человека.

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