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6 мая • обновлено в 09:49
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"Алкоголь не щадит": поклонники призвали спасти 56-летнего Домогарова

4.8т
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Поклонники российского актера Александра Домогарова беспокоятся о его состоянии после скандального ухода из театра.

Как пишет издание "Комсомольская правда", поводом для этого послужили новые публикации 56-летнего артиста на его странице в Instagram.

Александр Домогаров

Александр Домогаров

kp.ru

Так, за последнее время в соцсети Домогарова появилось сразу несколько публикаций, которые взволновали подписчиков. Сначала на своей странице актер опубликовал скриншот исходящих звонков, где в списке среди вызов находилась "тварь". В соцсетях, как передает издание, решили, что артист назвал так кого-то из бывших жен.

Затем Домогаров опубликовал фото молодых девушек, под которым написал, что "выбрал бы вторую справа". Впрочем эти публикации, как передает издание, артист вскоре удалил.

"Алкоголь не щадит": поклонники призвали спасти 56-летнего Домогарова

Затем актер поделился видео, на котором девочка красит ему ресницы.

"Моя крестница красит крестного папу. Ну, почему так много озлобленных людей, мы ничего плохого не сделали, господи", – написал под роликом Александр.

Впрочем, некоторые поклонники, увидев публикации актера, отметили, что "алкоголь никого не щадит".

"Алкоголь не щадит": поклонники призвали спасти 56-летнего Домогарова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кто из знаменитостей однажды завязал с алкоголем и с тех пор ведет здоровый образ жизни.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Автор
Анна Михно
Персона
Александр Домогаров
Место
Россия
Тег
Новости России
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