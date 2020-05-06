"Алкоголь не щадит": поклонники призвали спасти 56-летнего Домогарова

Поклонники российского актера Александра Домогарова беспокоятся о его состоянии после скандального ухода из театра.

Как пишет издание "Комсомольская правда", поводом для этого послужили новые публикации 56-летнего артиста на его странице в Instagram.

Александр Домогаров kp.ru

Так, за последнее время в соцсети Домогарова появилось сразу несколько публикаций, которые взволновали подписчиков. Сначала на своей странице актер опубликовал скриншот исходящих звонков, где в списке среди вызов находилась "тварь". В соцсетях, как передает издание, решили, что артист назвал так кого-то из бывших жен.

Затем Домогаров опубликовал фото молодых девушек, под которым написал, что "выбрал бы вторую справа". Впрочем эти публикации, как передает издание, артист вскоре удалил.

Затем актер поделился видео, на котором девочка красит ему ресницы.

"Моя крестница красит крестного папу. Ну, почему так много озлобленных людей, мы ничего плохого не сделали, господи", – написал под роликом Александр.

Впрочем, некоторые поклонники, увидев публикации актера, отметили, что "алкоголь никого не щадит".

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