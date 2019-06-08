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Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

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8 июня свой День рождения празднует украинская певица Алина Гросу. Девушке исполняется 24 года. Она прославилась благодаря таким хитам, как "Бджілка", "Маленькая любовь" и "На 19 этаже".

За свою творческую карьеру Гросу получила множество наград. Кроме того, девушка снимается в кино и играет в театре. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото звезды.

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

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Гросу работает на профессиональной сцене с 1999 года. В 2008 году в Киеве она экстерном окончила Печерскую гимназию № 75 и поступила в Академию эстрадного циркового искусства имени Утесова на факультете музыкального искусства. Летом 2010 года Гросу поехала в Москву, где стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК).

С ноября 2018 года певица выступает под сценическим псевдонимом GROSU.

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

ednist.info

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

news-important.ru

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

ednist.info

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Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

viva.ua

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

glavny.tv

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

viva.ua

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

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Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

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Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

Gazeta.ua

Алине Гросу - 24: самые пошлые фото певицы

Gazeta.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Алина Гросу, переехавшая в Россию, активно готовится к роскошной свадьбе с бизнесменом Александром, которая состоится в Венеции.

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Персона
Алина Гросу
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