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Алина Гросу впервые показала лицо мужа: кто он

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Украинская певица Алина Гросу впервые показала лицо своего мужа Александра, за которого вышла замуж 1 июня.

Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram, попросив поклонников вы брать лучшее фото из списка.

"А вот и он! Выбирайте нашу лучшую фотку", – подписала она, вызвав ажиотаж у поклонников, которые давно ждали, когда артистка покажет своего избранника не со спины.

Алина Гросу и Александр с шампанским

Алина Гросу и Александр с шампанским

Instagram@alina_grosu

О муже Гросу известно очень мало. Его зовут Александр, он является начинающим бизнесменом. Больше информации о фамилии, деятельности и еще каких-либо намеков о нем в сети нет.

Артистка долгое время держала интригу по поводу своего избранника и ни разу не показывала его лица. В одном из интервью Гросу признавалась, что он никогда не пытался что-то в ней изменить.

Алина Гросу и муж Александр

Алина Гросу и муж Александр

Instagram@alina_grosu

"Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: "Вау, моя девушка поет" или "Мою девушку все знают с детства", а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит", – говорила она.

Муж Александр поцеловал Алину Гросу

Муж Александр поцеловал Алину Гросу

Instagram@alina_grosu

Алина Гросу и Александр кривляются

Алина Гросу и Александр кривляются

Instagram@alina_grosu

Алины Гросу вышла замуж за Александра

Алины Гросу вышла замуж за Александра

Instagram@alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Тогда никто не мог разглядеть его лица. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.

Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие. Она уточнила, что сменит два наряда на свадьбе, а само событие состоится в Вероне.

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
свадьбашоу-бизнесфотографии
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