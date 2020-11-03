Алина Гросу рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем

Украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала, что после развода с предпринимателем Александром Комковым, у них не возникло споров по поводу раздела имущества.

Так, по словам знаменитости, она не стала претендовать на квартиру, в которой проживала вместе с Александром, поскольку это был подарок его родителей им на свадьбу. Такими подробностями Гросу поделилась в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Споров, по поводу раздела имущества не возникло. Свадьбу в Италии оплатили мои родители, а родные Александра подарили нам квартиру... Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать. И спасибо, что он у меня ничего не взял", – заявила Гросу.

Алина Гросу и Александр Комков Instagram Алины Гросу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу рассказала подробности расставания с мужем Александром Комковым, за которого вышла замуж летом прошлого года. Она призналась, что причиной тому послужила интрижка возлюбленного с женщиной, которая была гораздо старше его.