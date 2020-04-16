Алина Гросу показала пышную грудь в белье: пикантные фото

Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в расстегнутом пиджаке, под который она надела откровенный лифчик. А также в черных брюках и в массивных украшениях.

Алина Гросу Фото: instagram/alina_grosu

"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?" – спросила у поклонников певица.

Алина Гросу в пикантной фотосессии Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу засветила пышную грудь Фото: instagram/alina_grosu

Соблазнительная Алина Гросу Фото: instagram/alina_grosu

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Гросу. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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