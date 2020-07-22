Украинская певица Алина Гросу в очередной раз поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном бикини, продемонстрировав сочное тело.

"Какая температура сейчас в вашем городе?" – спросила у подписчиков Гросу.

Алина Гросу в откровенном бикини (Instagram Алины Гросу)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы и засыпали ее комплиментами.

Алина Гросу похвасталась сочным телом в бикини. Фото

Алина Гросу похвасталась сочным телом в бикини. Фото

Алина Гросу похвасталась сочным телом в бикини. Фото

Алина Гросу похвасталась сочным телом в бикини. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.