Алина Гросу о разводе: мне тяжело, мы не справились с развитием отношений

Украинская певица Алина Гросу заявила, что до сих пор не может оправиться после развода с бизнесменом Александром Комковым. По словам артистки, она тяжело переживает эту ситуацию, ведь потеряла не только мужчину, но и лучшего друга.

Такими подробностями Гросу поделилась в интервью изданию "Телеграф". Она также отметила, что не хочет ни в чем обвинять бывшего мужа, потому что они просто в какой-то момент "начали смотреть в разные стороны". Алина добавила, что не жалеет о своем браке и учиться отпускать людей.

"Мне еще тяжело, потому что я потеряла не только мужчину, но и лучшего друга, с которым я была собой. Этого мне не хватает... Я не хочу обвинять бывшего мужа, просто мы с Александром начали смотреть в разные стороны. Нужно научиться отпускать. Лучше, конечно, когда это обходится дешевле, психологически и финансово. Но я ни о чем не жалею. В этих отношениях я была счастлива", – поделилась Гросу.

Алина Гросу и Александр Комков Instagram Алины Гросу

Она также уточнила, что решение об их расставании с Александром не было спонтанным. До свадьбы у них были разные периоды, в том числе и тяжелые.

"Это решения не было спонтанным. До свадьбы у нас были разные периоды, в том числе и тяжелые. Мы расходились, потом мирились. Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились", – подытожила Гросу.

Алина Гросу и Александр Комков Instagram Алины Гросу

Алина Гросу и Александр Комков сыграли пышную свадьбу в Италии летом 2019 года. Но уже в декабре Комков предложил жене пожить отдельно. А позже и вовсе признался Алине, что хотел бы попробовать построить отношения с кем-то другим. В итоге пара развелась.

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова Instagram Алины Гросу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем Александром Комковым.