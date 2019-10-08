Чудом выживший Алибасов потребовал от "Крота" 100 млн: суд вынес решение

Российскому продюсеру Бари Алибасову, который отравился средством для прочистки труб "Крот", отказали в иске против компании.

Такое решение 8 октября принял Пресненский суд Москвы, передает КП. Известно, что россиянин требовал от производителей 100 миллионов рублей компенсации: 15 как расходы на лечение и 85 как моральный ущерб.

При этом, иск музыкант предъявил не только изготовителям "Крота" (за ненадлежащую упаковку, которую якобы можно спутать с соком или йогуртом), но и торговой сети "Ашан" (за продажу опасной продукции).

Бари Алибасов politeka.net

"Ни суды, ни госорганы в виде Роспотребнадзора (который был привлечен в качестве третьего лица, но проигнорировал суд) не хотят создавать опасный прецедент. Иначе все пострадавшие от некачественных товаров покупатели тут же начнут судиться и получать компенсации", – прокомментировал случившееся адвокат Алибасова Андрей Комиссаров.

Он добавил, что артист собирается подавать апелляцию и, если потребуется, кассацию. Главной победой в деле юрист назвал то, что производитель опасного вещества сменил дизайн упаковки, что помешает спутать "Крот" с пищевым продуктом.

Бари Алибасов проиграл суд против "Крота". Продюсер требовал возместить ущерб на 100 млн рублей. pic.twitter.com/0IuuurPmGf — IZ.RU (@izvestia_ru) October 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

В ответ на нападки Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского.

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