Алену Делону – 84: как выглядит знаменитый красавец после инсульта и каким был в молодости

Знаменитый французский актер Ален Делон 8 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 84 года. В день рождения актера OBOZREVATEL решил напомнить читателям, каким был Ален Делон в молодости, как выглядел до инсульта и сейчас (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ален Делон в фильме "Бассейн" 24smi.org

В свое время, 1960-е – 1980-е годы Ален Делон был кумиром миллионов. Наибольшую славу ему принесли фильмы "На ярком солнце", "Чёрный тюльпан", "Леопард".

Имя Алена Делона стало синонимом мужской красоты.

Однако в июне этого года актер перенес инсульт и был госпитализирован с сильными головными болями в Париже, где ему провели операцию.

Ален Делон в фильме "Дорога школяров" 24smi.org

После этого дочь Делона Аннушка рассказала о состоянии отца. Это случилось в начале августа, когда здоровье актера уже стабилизировалось.

Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо 24smi.org

"Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит нормально. И это не случайно, ведь он по характеру – человек-победитель. Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили и которые позволяют ему продвигаться вперед", – рассказывала она.

Ален Делон и Роми Шнайдер 24smi.org

Тогда Аннушка пояснила, что у отца инсульт сопровождался кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве.

Ален Делон до инсульта фото: Getty

А в сентябре сын артиста Ален-Фабьен показал, как выглядит его звездный отец на своей странице в Instagram. На фото можно заметить, что актер сильно похудел. Но, по словам сына Алена Делона, жизненные функции не пострадали.

"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете", – подписал фотографию Ален-Фабьен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алена Делона "похоронили" заживо: 16 августа в поиске Google внезапно взлетел запрос на фразу "Ален Делон умер".

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