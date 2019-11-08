Алену Делону – 84: как выглядит знаменитый красавец после инсульта и каким был в молодости

Знаменитый французский актер Ален Делон 8 ноября отмечает свой день рождения.
Так, ему исполняется 84 года. В день рождения актера OBOZREVATEL решил напомнить читателям, каким был Ален Делон в молодости, как выглядел до инсульта и сейчас (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Ален Делон в фильме "Бассейн"
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В свое время, 1960-е – 1980-е годы Ален Делон был кумиром миллионов. Наибольшую славу ему принесли фильмы "На ярком солнце", "Чёрный тюльпан", "Леопард".
Имя Алена Делона стало синонимом мужской красоты.
Однако в июне этого года актер перенес инсульт и был госпитализирован с сильными головными болями в Париже, где ему провели операцию.
Ален Делон в фильме "Дорога школяров"
24smi.org
После этого дочь Делона Аннушка рассказала о состоянии отца. Это случилось в начале августа, когда здоровье актера уже стабилизировалось.
Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо
24smi.org
"Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит нормально. И это не случайно, ведь он по характеру – человек-победитель. Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили и которые позволяют ему продвигаться вперед", – рассказывала она.
Ален Делон и Роми Шнайдер
24smi.org
Тогда Аннушка пояснила, что у отца инсульт сопровождался кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве.
Ален Делон до инсульта
фото: Getty
А в сентябре сын артиста Ален-Фабьен показал, как выглядит его звездный отец на своей странице в Instagram. На фото можно заметить, что актер сильно похудел. Но, по словам сына Алена Делона, жизненные функции не пострадали.
" Le comedien, il a appris un metier, jusqu’au conservatoire et cætera Le comédien joue. Alors que l’acteur, qui est un accident.. Lui vit. Vous voyez? " -Alain Delon Des progrès tous les jours. Nous n’aurions pas pu rever d’un tel rétablissement. Il vous remercie tous tendrement du soutien que vous lui apportez.
"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете", – подписал фотографию Ален-Фабьен.
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Ранее OBOZREVATEL писал, что Алена Делона "похоронили" заживо: 16 августа в поиске Google внезапно взлетел запрос на фразу "Ален Делон умер".
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