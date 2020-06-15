Алена Венум впервые стала мамой: первые фото с ребенком

Популярная украинская видеоблогерша Алена Венум впервые стала мамой и тут же поделилась этой новостью с общественностью.

У себя в Instagram 28-летняя звезда разместила серию снимков из роддома, а также небольшое видео с новорожденной. "Моя семья", – коротко подписала она опубликованные кадры.

Алена Венум с новорожденной дочерью

На фотографиях запечатлен и отец ребенка – Дэрил Туфекчи, второй супруг алены Венум, который известен в приложении Tik Tok под ником Аквамен.

Дэрил Туфекчи с дочкой Скайлер

Известно, что девочку назвали именем Скайлер. К слову, у малышки уже есть своя страница в Instagram, которую завела для нее мама.

Алена Венум и Дэрил Туфекчи

Напомним, Алена Венум (настоящее имя – Алена Соколова) завела свой блог на канале YouTube в 2015 году. Девушка выкладывает видео на тему макияжа, историй из жизни и прочего.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская хип-хоп исполнительница Игги Азалия также впервые стала мамой.