Алена Шоптенко заявила, что больше не примет участия в шоу "Танці з зірками"

Участница "Танців з зірками" Елена Шоптенко заявила, что больше не примет участия в шоу как танцовщица или хореограф в паре.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram после того, как вместе со своим партнером Олегом Винником решила не возвращаться в четвертый сезон проекта. Такое решение пара приняла из-за того, что пропустила почти месяц репетиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, участников дисквалифицировали, потому что они пропустили два эфира из-за коронавируса. По мнению артистов, было бы несправедливо возвращаться в шоу после длительного перерыва.

Винник и Шоптенко отказались от участия в шоу после дисквалификации. strana.ua

"Видимо, это был самый короткий сезон "Танців з зірками" в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по- своему и подтвердила мое решение окончательно", – рассказала Шоптенко.

Также танцовщица отметила, что сожалеет лишь о том, что Винник не успел показать все, на что был способен. Однако она отметила, что четыре выступления с певцом навсегда останутся в ее сердце.

Шоптенко заявила, что больше не примет участия в шоу "Танці з зірками". Instagram Алена Шоптенко

Олег Винник отказался вернуться в шоу "Танці з зірками": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них. Все подробности седьмого выпуска шоу читайте по ссылке.