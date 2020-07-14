Алена Омаргалиева ответила на слухи о разводе с Тамерланом

В сети заговорили о разводе знаменитой пары в украинском шоу-бизнесе Алены Омаргалиевой и Тамерлана. Причиной распространения слухов стала презентация сольного трека артистки, ведь ранее исполнители выступали исключительно в паре.

OBOZREVATEL поинтересовался у певицы, насколько правдивой является информация об их разрыве с Тамерланом (предлагаем также в конце новости посмотреть видео, которое стало причиной распространения слухов о разводе).

"В какое-то момент, на карантине, начали массово ходить слухи и новости о том, что многие пары расходятся, не выдержав испытания изоляцией. Меня это заставило задуматься и задать себе вопрос, почему все-таки так происходит. Я припомнила собственный горький опыт в прошлых отношениях. Эти мысли и воспоминания вылились в текст моей первой сольной песни “Малиновое вино”. В нем мне захотелось предостеречь всех девушек от безответственных парней и посоветовать не отдаваться полностью своим чувствам сразу после знакомства и влюбленности, а выбирать достойных и любящих", – поделилась Алена, отметив, что их браку с супругом Тамерланом в настоящее время ничего не угрожает.

Instagram Алены Омаргалиевой

Также она добавила:

"Я уже давно задумывалась о сольной карьере. Период глобальных изменений в мире отразился и на моих внутренних трансформациях – я наконец-то, впервые за 10 лет творчества в дуэте TamerlanAlena решилась показать миру свою сольную авторскую песню. Хочу пожелать всем, кто ее прослушает, почувствовать вкус малинового вина на своих губах и сполна насладиться этим прекрасным летом".

Со слов Алены, трансофрмации, которые происходят вокруг, дали ей необъяснимый внутренний заряд. Именно во время принудительной концертной паузы девушка написала трек “Малиновое вино”, который адресует всей женской аудитории.

Instagram Алены Омаргалиевой

"Из-за безответственных и равнодушных мужчин многим девушкам приходится по ночам плакать в подушку. Я знаю, как может быть плохо, когда не оправданы чувства. Но, я уверена, что переживания могут быть напрасны и для каждой найдется тот единственный, который будет любить до беспамятства. Главное – никогда не переставайте верить в настоящую любовь", – указала артистка.

Сольный проект Алена Омаргалиева планирует развивать параллельно с участием в дуэте TamerlanAlena. К слову, партнер певицы на сцене и в жизни Тамерлан не просто ее поддерживает, но и выступает продюсером дебютной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) решила подать в суд на исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".