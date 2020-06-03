Известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) высказалась о протестах в США. Так, она заявила, что украинцам следует обратить внимание на проблемы в своей стране.

Об этом артистка сказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Друзья, всем привет. Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегами в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. Хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин, я считаю, что мы должны не молчать про это и говорить про то, что наболело именно у нас. Только вместе мы можем сделать мир лучше и сделать закон действующим. Поэтому я призываю всех: не молчите про такие вопросы, поднимайте их вовне, пусть слышат и знают все, и вместе у нас все получится", - написала она.

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